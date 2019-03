Nova Coop, nuovo superstore a Giaveno

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Apre domani 27 marzo a Giaveno (Torino), in via Cartiera 4/a, il nuovo Superstore Nova Coop, secondo esempio del nuovo format di punto vendita dopo quello di via Botticelli a Torino. Frutto della riconversione dell'ex cartiera Reguzzoni, si estende su una superficie di 3.400 mq. Il Superstore sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30. L'investimento di 12 milioni di euro ha permesso di realizzare anche un parcheggio di 240 posti auto, una piazza pubblica e una rotatoria all'intersezione con la Provinciale 193. L'obiettivo di vendita nel primo anno è di 8 milioni di euro. I dipendenti sono 75, il 55% nuovi assunti.

"E' un importante intervento di rigenerazione urbana che restituisce ai cittadini un'area industriale dismessa e testimonia la nostra capacità di dialogo con i territori in cui operiamo", ha spiegato Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop, che ha annunciato "investimenti per 200 milioni di euro nei prossimi anni per creare sviluppo in Piemonte".