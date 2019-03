Gioielli all'asta Bolaffi, 1mln realizzo

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - Si è chiusa con un realizzo totale di un milione di euro la vendita di gioielli firmata Aste Bolaffi e svoltasi oggi a Milano. Top lot il prestigioso anello con zaffiro blu Ceylon di 18,39 carati e due diamanti triangolari di 3,85 carati aggiudicato a 131.000 euro; l'anello in diamante taglio Vecchia Europa di 8,24 carati; il diamante non montato di taglio rotondo di 5,70 carati (37.500 euro) e il girocollo in diamanti di 23 carati complessivi (30.000 euro).

L'asta si è chiusa con un realizzo totale di un milione di euro, diritti inclusi, e una percentuale di lotti venduti superiore all'80%. Molto contesi anche la parure in diamanti, coralli e zaffiri composta da anello, spilla, orecchini e bracciale con motivi naturalistici (21.250 euro), l'elegante bracciale degli anni Trenta in platino a maglie geometriche con diamanti taglio Vecchia Europa e rotondi per circa 19 carati (16.250 euro) e gli orecchini pendenti in diamanti per 18 carati e perle del 1950 circa (13.750 euro).