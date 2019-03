Ecomuseo del Freidano, nuovi progetti

(ANSA) - TORINO, 26 MAR - E' stata inaugurata, nella sede dell'Ecomuseo del Freidano di Settimo Torinese, l'installazione multimediale interattiva Macchingegno. Lavoro, scienza e energia tra il XVI e il XIX secolo e il video introduttivo 'Patrimonio culturale, ingegno e tecnologia: dall'energia muscolare all'energia atomica verso l'energia pulita e rinnovabile', realizzati dall'Istituto di Ricerca per la Crescita Economica Sostenibile del Cnr con il supporto finanziario della Compagnia di San Paolo. L'installazione propone un'esperienza di visita diversa dall'usuale. Nello storico mulino Nuovo di Settimo Torinese, sede dell'Ecomuseo del Freidano, è stata allestito un angolo di consultazione di antichi trattati tecnici pubblicati tra il 500 e l'800. Una consultazione innovativa e multimediale, con animazioni, storie e spunti per avviare laboratori didattici in collegamento con il Parco dell'Energia dell'Ecomuseo. Il filo conduttore è la storia dell'ingegno umano e delle tecniche che lo esprimono nel costruire macchine e apparati.