Cc chiudono centrale spaccio per collina

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Una vera e propria centrale della droga, punto di riferimento per i pusher e i clienti della collina torinese, era stata allestita in un appartamento del quartiere Vanchiglietta ed è stata smantellata dai carabinieri del comando provinciale di Torino. Due italiani, una donna di 40 anni e un uomo di 41 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e porto di armi e oggetti atti ad offendere. La coppia vendeva droga in cambio di denaro e merce rubata.

Nell'abitazione della coppia, in corso Belgio 51, i militari hanno sequestrato dosi di hashish, marijuana ed eroina in pietra, materiale per il confezionamento, mille euro in contanti, quattro coltelli a serramanico e cinque penne 'Pierre Cardin' e due chiavette usb poi risultate rubate.

Le indagini sono scattate dopo l'arresto di alcuni spacciatori nel quartiere Barriera Milano.