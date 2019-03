Tempo ancora ventoso, niente piogge

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Anche la perturbazione in transito oggi sull'Italia lascia a secco il nord-ovest. L'unico effetto è di nuovo il vento, atteso fino a 70 kmh nella serata di oggi - avverte Smi (Società Meteorologica Italiana) - nel Verbano, Novarese, Vercellese, Astigiano e Alessandrino. Vento forte anche in Valle di Susa; allarme sempre alto in tutta la regione per gli incendi dato che la vegetazione è quasi ovunque in situazione di grave siccità.

I venti dovrebbero cessare domani e le temperature massime - prevede Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale - perderanno 4-5 gradi rispetto ai 24-25 raggiunti nello scorso weekend. Anche nei primi giorni di aprile, tuttavia, il termometro salirà oltre i 20 gradi.

Qualche pioggia potrebbe arrivare nella seconda settimana di aprile, ma per il momento non si profilano perturbazioni in grado di allentare la siccità.