'Dopo l'Unesco, io agisco' si amplia

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - 'Dopo l'Unesco, agisco!', il gioco di comunità a premi ideato dalla Regione Piemonte per coinvolgere i 101 comuni compresi nella lista del 50/o sito della Word Heritage List Unesco, quest'anno si allarga per coinvolgere anche comuni fuori dall'area Unesco "in una logica virtuosa di promozione del territorio e di comunità". Lo hanno annunciato oggi in un incontro al Teatro Regio di Torino gli assessori alla Cultura e all'Agricoltura della Regione Piemonte, Antonella Parigi e Giorgio Ferrero, insieme a Gianfranco Comaschi presidente e Roberto Cerrato direttore dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Presenti anche Luisa Piazza dell'agenzia turistica regionale Dmo Piemonte Marketing, l'allenatore sportivo Mauro Berruto e alcuni sindaci.

I comuni possono partecipare caricando i loro progetti sul sito www.ioagisco.it dal 1 aprile al 14 ottobre. La premiazione sarà a fine novembre a Casale Monferrato (Alessabndria).