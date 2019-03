Vino: etichetta diventa racconto, 'Librottiglia' a Vinitaly

(ANSA) - TORINO, 22 MAR - Un'etichetta sulla bottiglia che si apre e si trasforma in un un libretto da leggere sorseggiando il vino. L'agenzia di comunicazione Reverse Innovation di Milano e l'azienda vinicola piemontese Matteo Correggia, di Canale (Cuneo), presenteranno al prossimo Vinitaly l'ultima edizione di 'Librottiglia': tre storie inedite, ognuna abbinata a un vino che sia il più indicato per l'atmosfera della storia stampata in etichetta.

Sulla bottiglia di Barbera è 'nascosto' il racconto di viaggio 'Posto finestrino', firmato dal giornalista e scrittore Tommaso Pellizzari; la bottiglia del bianco Roero Arneis svela 'L'illuminazione', scritto dal romanziere e autore teatrale Sal Costa. Al rosso Roero è abbinato 'Pescatore perfetto', narrazione del brano del cantautore Marco Iacampo che si potrà anche ascoltare in musica.

"L'accostamento eno-letterario - spiega Reverse Innovation - si basa sempre sulla relazione tra le suggestioni sensoriali comunicate dai vini e gli scenari immaginati nelle opere".

