Manifestazione antirazzista a Torino

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Un migliaio di persone hanno sfilato contro il razzismo oggi a Torino.In piazza bandiere della pace e dei sindacati, cartelli e striscioni, incluso uno della ong Mediterranea. Il corteo, partito da piazza Carlo Felice, ha fatto tappa in piazza Carlo Alberto per un flash mob con una danzatrice Rom, ed è approdato in piazza Castello dove è stata data lettura di una lettera contro il razzismo.

"Dire che Torino è immune da episodi di razzismo sarebbe una bugia - sottolinea l'assessore ai Diritti del Comune, Marco Giusta - ma ci distingue la capacità estrema di reagire".

"Non abbassare la guardia - è l'invito dell'assessora all'Immigrazione della Regione Piemonte, Monica Cerutti - gli episodi di razzismo non devono essere sottovalutati, ma è bene anche che emerga tutto il positivo, spesso privo di visibilità".

"Restiamo umani - esorta il capogruppo di Leu in Regione, Marco Grimaldi - la sceneggiata che Salvini continua fare sulla pelle di chi scappa da guerra e fame deve finire".