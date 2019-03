Diventa Casa Museo abitazione Carol Rama

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Diventa 'casa museo' l'abitazione lungo il Po dove Carol Rama, artista icona di Torino, visse per 70 anni. Uno studio, un luogo della mente, strapieno di opere, cimeli, oggetti tra loro diversissimi accomunati dalla passione e dalla creatività dell'artista, morta nel 2015 a 97 anni.

"La città si appropria di un gioiello che correva il rischio di perdere - spiegano le assessore alla Cultura di Regione Piemonte e Città di Torino, Antonella Parigi e Francesca Leon - grazie ad un mecenate culturale, la Fondazione Sardi per l'Arte che ha acquistato i beni contenuti nella casa per concederli in comodato all'Associazione 'Archivio Carol Rama', nata nel 2010 per tutelare le opere dell'artista.

Il pubblico potrà visitare la casa, sottoposta al vincolo della sovrintendenza come 'studio d'artista', dal prossimo autunno. "La speranza - conclude Parigi - è che a breve vengano messi in sicurezza anche i muri della casa di questa grandissima artista che in vita non venne valorizzata come meritava".