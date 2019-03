Apolide festival nei boschi di Vialfrè

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Si terrà dal 18 al 21 luglio e sarà organizzata per il primo anno in collaborazione con Hiroshima Mon Amour di Torino, la 16/a edizione di Apolide Festival , nell'Area Naturalistica Pianezze di Vialfrè, sulla sommità di una delle colline dell'anfiteatro Morenico di Ivrea, fra le aree di maggiore interesse naturalistico del Nord Italia. In quella lingua di territorio compresa tra il capoluogo piemontese e i piedi delle Alpi, a 30 minuti da Torino a poco di più da Milano.

Lo annuncia l'Associazione Culturale To Locals. "Quest'anno siamo in ritardo - spiegano gli organizzatori, ma volevamo tranquillizzare il pubblico che ci segue da anni - con un cartellone ricchissimo tra Main Stage, Soundwood Stage e Boobs Stage".

Il programma, che sarà annunciato a giorni, conferma lo spirito creativo di sempre, tra musica contemporanea, dj set, incontri con grandi nomi della scena internazionale, nazionale e locale tra rock, pop, indie, elettronica. Oltre a workshop creativi, attività sportive e olistiche.