Nuovo modulo per Stazione Spaziale

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - Nel tempo record di un anno dall'avvio della commessa, alla quale hanno lavorato circa 100 persone, Thales Alenia Space consegna oggi alla statunitense Nanoracks un modulo spaziale destinato alla Stazione spaziale internazionale.

Il modulo sarà spedito per via aerea a Houston, sede della Nanorack, che ne completerà l'assemblaggio per poi inviarlo a Cape Canaveral in Florida, dove nell'agosto 2020 avverrà il lancio.

La novità del modulo, ha spiegato oggi presentandolo ai giornalisti il responsabile di Alenia a Torino Walter Cugno, é che aprirà la strada verso la nuova frontiera di un uso più 'commerciale' dello spazio.