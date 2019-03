Delegazione russa a Città Salute Torino

(ANSA) - TORINO, 20 MAR - La Russia sceglie la Città della Salute di Torino per importare dall'Italia know how e professionalità sanitarie, formazione, soluzioni e modelli innovativi. Una delegazione dell'International Medical Center di Skolkovo (Mosca) ha visitato la Città della Salute di Torino.

Dopo l'incontro con la Direzione Aziendale, tra il dg Silvio Falco e il direttore russo Vlada Sayfetdinova, la visita si è articolata su più fronti e specialità: la chirurgia robotica in urologia, la cardiochirurgia per adulti, la cardiologia e la cardiochirurgia pediatrica, la neurochirurgia, l'Unità Spinale Unipolare del Cto. La visita è organizzata dall'Associazione Novapangea. La necessità di riprogettare e migliorare il sistema sanitario nazionale, al momento piuttosto insufficiente, è lo scopo per cui il governo russo ha fondato nel 2015 l'International Medical Center Foundation di Skolkovo.

L'obiettivo è quello di accrescere il modello formativo del proprio personale medico.