Vino, 135 aziende piemontesi al Prowein

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Sono 135 le cantine del Piemonte presenti al Prowein di Dusseldorf, una delle fiere più importanti del settore che è stata inaugurata oggi. La maxi collettiva è coordinata da Piemonte Land of Perfection con il supporto di Unioncamere Piemonte. La kermesse tedesca l'anno scorso ha richiamato 60 mila visitatori, di cui la metà provenienti da fuori Germania. L'Italia è presente con 1.700 espositori.

A Dusseldorf il Piemonte ripropone il leitmotiv dei Paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco in un allestimento di oltre 500 metri quadri. "Il Piemonte del vino - sottolinea Filippo Mobrici, presidente di Land of perfection - prosegue il progetto volto a favorire l'internazionalizzazione delle aziende vitivinicole. E con il suo coordinamento Piemonte Land mira a facilitare l'accesso ai mercati esteri per i produttori piemontesi. Il mercato tedesco, in particolare, ha un valore di 4.5 miliardi di euro e grandi possibilità di crescita".