DOMANI IN PIEMONTE

(ANSA) - TORINO, 17 MAR - Avvenimenti previsti per domani, lunedì 18 marzo 2019, in Piemonte: * TORINO - ore 9.30 - Via Alfieri, 15 Incontro "40 anni della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale" organizzato da Avìs Piemonte. E' prevista la presenza ministro della Salute, Giulia Grillo, presidenti Regione, Chiamparino, del Consiglio regionale, Boeti, di Avis Piemonte, Groppo, assessore regionale Saitta ed ex ministro Balduzzi. Presso Palazzo Lascaris.

* TORINO - ore 9.30 - P.za Castello Celebrazione 158/o anniversario dell'Unità d'Italia. E' prevista la presenza presidente Consiglio comunale, Sicari.

Presso Monumento Alfieri Sardo.

* TORINO - ore 10 - Via Bogino, 9 Incontro "Gestione ecosostenibile delle erbe infestanti in ambito urbano" organizzato dall'assessorato regionale all'Agricoltura e Agrion. E' prevista la presenza assessori regionali Ferrero, Parigi e Valmaggia. Presso Circolo dei Lettori.

* TORINO - ore 10 - Largo Turati, 62 Sanità: evento "Trattamenti di benessere in Oncologia". Presso ospedale Mauriziano.

* TORINO - ore 11 - C.so Stati Uniti, 27 Giornalismo: consegna tessera Ordine Giornalisti al prof.

Valerio Castronovo, tra i maggiori storici italiani e fondatore-presidente onorario Centro Studi Pestelli. Presso Sala Toniolo di Palazzo Ceriana Mayneri.

* TORINO - ore 12 - P.za Palazzo di Città Terrorismo: minuto di raccoglimento in ricordo vittime della strage del Bardo di Tunisi, in occasione del 4/o anniversario.

E' prevista la presenza presidente Consiglio comunale, Sicari e assessore regionale Cerutti.

* TORINO - ore 12 - Via Alfieri, 15 Conferenza stampa "10 numeri per capire i fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento" a presentazione report "Sovraindebitamento e usura 2019", realizzato da Ires Piemonte. E' prevista la presenza presidente e direttore Ires, Viano e Sisti, e autori della ricerca Cogno e Marcosano.

Presso Palazzo Lascaris.

* TORINO - ore 12.30 - C.so Francia, 8 Conferenza stampa sui progetto formativi e le direttrici culturali previste per il 2019 dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino. Presso Villa Raby.

* TORINO - ore 14 - P.za Palazzo di Città, 1 Seduta del Consiglio comunale. Presso Palazzo Civico.

* TORINO - ore 14.30 - Via Alfieri, 15 Cerimonia d'apertura della 5/a edizione di "Eu Model Torino 2019". E' prevista la presenza assessore regionale Cerutti.

Presso Palazzo Lascaris.

* TORINO - ore 15 - Via Vela, 17 Per il ciclo "Caffè Letterari", presentazione del libro "Addicted" di e con Paolo Roversi in dialogo con Tarcisio Mazzeo. Presso Centro congressi U.I.

* TORINO - ore 17 - Via Maria Vittoria, 12 Per il ciclo "Le conferenze degli Amici della Cultura a Palazzo Cisterna", incontro "Il disseccamento rapido dell'ulivo: una calamità del settore agro-alimentare" con Maurizio Conti. Presso Palazzo Cisterna.

* TORINO - ore 18 - P.za San Carlo Celebrazione in suffragio di Umberto II e Maria Josè. Presso Chiesa Santa Cristina.

* TORINO - ore 19 - P.za Palazzo di Città, 1 Manifestazione contro nuova Ztl a Torino organizzata da Ascom e Confesercenti. Davanti Palazzo Civico.

* TORINO - ore 21 - C.so Sebastopoli, 123 Musica: concerto di 'Florence + The Machine'. Press Pala Alpitour.

* NICHELINO (TORINO) - ore 10 - Largo delle Alpi, 3 Mafia: cerimonia d'inaugurazione bene confiscato 'Casa dei Diritti' rivolta agli studenti, ore 18 rivolta alla cittadinanza. E' prevista la presenza sindaco Gianpietro Tolardo e Maria Josè Fava, referente di Libera Piemonte.

* STRAMBINELLO (TORINO) -ore 11- P.za 4/o Reggimento Alpini Conferenza stampa "Infrastrutture per il Canavese" organizzata da Agenzia per lo Sviluppo del Canavese. E' prevista la presenza presidente Agenzia, Gea e assessori regionali Balocco e Pentenero. Presso Salone Pluriuso.

* SETTIMO (TORINO) - ore 16 - Incontro con il Mip "Dall'idea all'impresa". E' prevista la presenza sindaco Puppo e assessore regionale Pentenero. Presso Biblioteca Archimede.

* SETTIMO (TORINO) - ore 21 - Via Verdi Fiaccolata in ricordo di Maurizio Gugliotta, accoltellato a morte dal profugo nigeriano al mercato di libero scambio di Torino.

* ALESSANDRIA - ore 11 - P.za della Libertà, 28 Conferenza stampa presentazione progetto "Prendiamoci di petto - per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore mammario nelle giovani donne tra i 30 e i 44 anni". E' prevista la presenza presidenti Fondazione Cr Alessandria, Taverna e di Aidm Alessandria, Palermo. Presso Palatium Vetus. (SEGUE).