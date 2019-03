Campagna Casa Oz con Bisio e Littizzetto

(ANSA) - TORINO, 16 MAR - Parte la raccolta fondi con il numero solidale 45583 a sostegno di CasaOz, sostenuta, per il secondo anno consecutivo, da Claudio Bisio e Luciana Littizzetto e patrocinata da Pubblicità e Progresso.

Da domani al 13 aprile si può sostenere l'associazione inviando un sms da 2 euro da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali; oppure 5 euro da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile; oppure 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

Scopo della campagna è raccogliere fondi per aiutare le famiglie obbligate a muoversi per problemi sanitari.

"La malattia di un figlio è uno dei momenti più difficili della vita - dice Enrica Baricco, fondatrice e presidente di CasaOz -. Da oltre 10 anni aiutiamo le famiglie a ritrovare la 'normalità' e uscire dall'isolamento sociale a cui la malattia porta attraverso attività e creazione di rapporti quotidiani e collegamenti con i servizi sociali.

In 10 anni, Casa Oz ha sostenuto 2.200 persone.