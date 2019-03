Telepass Point evoluto al Motor Village

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Il Mirafiori Motor Village, il più grande flagship store del Gruppo Fca, è l'unico Telepass Point 'Evoluto' nell'area urbana di Torino. Gli automobilisti torinesi potranno rivolgersi allo sportello Easy Drive - all'interno del salone di piazza Cattaneo - per chiedere l'attivazione di tutte le tipologie di contratto, oltre alle informazioni e disbrigo delle pratiche riguardanti il Telepass.

Gli utenti Telepass potranno recarsi presso lo sportello Easy Drive per restituire e/o sostituire i dispositivi non funzionanti o con la batteria scarica, richiedere assistenza in caso di furto o smarrimento, richiedere inserimento di targhe aggiuntive sullo stesso dispositivo, effettuare variazioni anagrafiche e per attivare il nuovo Telepass Europeo, che offre la possibilità di pagare, con un unico dispositivo, il pedaggio autostradale e i parcheggi convenzionati anche in Francia, Spagna e Portogallo.