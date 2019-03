Champions:via a vendita biglietti finale

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Dalle 14 di oggi si potranno acquistare i biglietti per assistere alla finale di Champions League in programma nel Wanda Metropolitano di Madrid il primo giugno. I tagliandi si possono comprare solo sul sito internet ufficiale dell'Uefa fino al 21 marzo, sempre alle 14. In totale sono 38 mila i tagliandi a disposizione su 63.500 disponibili (la capienza dello stadio dell'Atletico Madrid per la finale).

La squadre che di qualificheranno per l'ultimo atto del torneo riceveranno 17 mila biglietti ciascuna, altri 4 mila tagliandi verranno offerti ai tifosi di tutto il mondo, attraverso il portale Uefa.com. Altri 25 mila biglietti verranno destinati alla Federcalcio spagnola e agli sponsor. Questi i prezzi dei biglietti: Categoria 4, 70 euro; Categoria 3, 160; Categoria 2, 450; Categoria 1, 600; 200 pacchetti gioventù (400 biglietti), 140 euro (due biglietti di categoria 2 - un adulto e un bambino sotto i 14 anni - venduti a tariffa scontata di Categoria 4).