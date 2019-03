Regione Piemonte contro caporalato

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - La Regione Piemonte è in prima linea contro il caporalato. Oggi il governatore Sergio Chiamparino, con gli assessori Gianna Pentenero, Monica Cerutti e Giorgio Ferrero, ha sottoscritto un protocollo sperimentale di contrasto al fenomeno con Agenzia Piemonte Lavoro, Prefetture, Ispettorato del lavoro, Inps, Inail, Anci, sindacati, associazioni datoriali, cooperative, Arcidiocesi di Torino e Diaconia valdese.

"L'accordo - rimarca Chiamparino - punta a dare una risposta a uno dei problemi forse più gravi che esistano in Italia: quello della illegalità del lavoro e della mancanza di tutela del lavoro stagionale, in particolare quello agricolo. Questa firma dimostra la sensibilità che esiste in Piemonte per la legalità e la dignità del lavoro". Obiettivo del documento, la diffusione di buone pratiche volte a difendere la filiera agroalimentare contrastando scorrettezze e sfruttamento della manodopera.