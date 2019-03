MaTerre, film-poesia per Matera 2019

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Parte da Torino, città che nel 2020 sarà Capitale del Cinema, il lancio di uno dei grandi progetti di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, 'MaTerre', prototipo di cinema immersivo di poesia realizzato da 5 coppie, ognuna formata da un regista e da un poeta. L'innovativo progetto, presentato presso la Film Commission Torino Piemonte, si articola intorno al tema dell'identità e alla poesia 'La mia bella patria' di Rocco Scotellaro. Ne sono direttori artistici Antonello Faretta, Lello Voce e Paolo Heritier. Project manager Adriana Bruno.

Lo realizzeranno i 10 artisti provenienti da tutta Europa in due mesi di residenza a Matera, poi il film, in 5 episodi e da vedersi con visori a 360 gradi (come nei videogiochi), verrà presentato il 24 agosto a Matera in una grande festa, per poi cominciare il suo viaggio per l'Europa. Al progetto collabora anche l'Università di Torino. "La poesia ci rende umani e ci unisce", dice Lello Voce, poeta, scrittore e performer, tra i fondatori del Gruppo 93.