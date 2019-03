Confindustria,quante fake news sulla Tav

"La realizzazione della Torino-Lione è un'opera prioritaria per il Piemonte, l'Italia e l'Europa. Noi imprenditori siamo i testimonial più autorevoli della necessità di non indugiare oltre nel completamento dei lavori e abbiamo quindi deciso di prestare la nostra voce per contrastare le tante fake news cresciute attorno al progetto, che non riguarda solo gli interessi di pochi ma il benessere di tutti". Fabio Ravanelli, presidente di Confindustria Piemonte, annuncia così la nuova campagna informativa "per smascherare le bufale attorno alla realizzazione della Torino-Lione con gli imprenditori piemontesi come protagonisti".

Gli imprenditori piemontesi diventano testimonial delle ragioni per dire 'Sì Tav' invitando a condividere le informazioni giuste sui social media attraverso brevi video diffusi a cadenza settimanale. Un modo per ribadire "l'importanza strategica della Torino-Lione e smascherare le notizie false e i luoghi comuni fioriti intorno all'opera".