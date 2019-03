Tav: Confindustria, non perdere il treno

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - "Abbiamo convocato i parlamentari per sensibilizzarli ancora di più sull'importanza di non perdere il treno". Così Paolo Balestreri, segretario generale di Confindustria Piemonte, all'incontro sulla Torino-Lione delle associazioni di categoria con i parlamentari piemontesi.

"Mai avrei pensato di fare una iniziativa del genere, davo per scontato che nonostante la dialettica politica non ci sarebbero state difficoltà sui bandi - aggiunge - La dialettica nel governo ci ha invece portato a dubitare e, siccome la dialettica non terminerà lunedì, abbiamo pensato di sensibilizzare i parlamentari sull'importanza dell'opera. Sono quindi stupefatto, ma anche fiducioso. E mi aspetto che il Parlamento faccia la sua parte".