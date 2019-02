Sindaci chiedono finire Asti-Cuneo

(ANSA) - BRA (CUNEO), 26 FEB - Chiedono di completare l'autostrada i sindaci che questa mattina protestano a Roreto di Cherasco per l'Asti-Cuneo, in mano un cartello con il loro sì all'infrastruttura da tempo attesa dal territorio.

Oltre al sindaco di Cuneo e presidente della Provincia Federico Borgna, sono presenti tra gli altri i sindaci di Bra, Bruna Sibille, Cherasco, Claudio Bogetti, Cavallermaggiore, Davide Sannazzaro; i sentori Matteo Richetti e Patrizia Manassero, l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Francesco Balocco, e il presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello. Presenti inoltre l'ex assessore provinciale Roberto Russo e l'ex sottosegretario ai Trasporti, Mino Giachino, protagonista in queste settimane della battaglia a favore della Torino-Lione.

La mobilitazione proseguirà a oltranza, con un presidio permanente di fronte alla Prefettura di Cuneo, fino a quando il ministro delle Infrastrutture Toninelli non darà risposte certe sul completamento dell'opera.