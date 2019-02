Bimbo di 7 mesi muore soffocato in culla

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 23 FEB - Un bimbo di 7 mesi è morto per soffocamento oggi pomeriggio a Premia, piccolo paese della valle Antigorio, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Soccorso, il piccolo è stato trasportato con urgenza all'ospedale San Biagio di Domodossola. Ma sono risultate inutili le manovre di rianimazione cardiocircolatorie alle quali è stato sottoposto dai medici. La morte sarebbe riconducile alla sindrome Sids (sudden instant death syndrome), nota come 'morte in culla', il magistrato ha disposto l'autopsia.