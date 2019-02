Massime oltre 21 gradi poi break

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Si fa sempre più caldo l'anticipo di primavera in Piemonte. A mezzogiorno di oggi molte stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno già registrato temperature superiori a 20 gradi, con un picco di 21.3 a Cameri (Novara), 21 a Parella, vicino a Ivrea.

Tra domani e domenica, invece, è previsto un improvviso abbassamento delle temperature per effetto di un'infiltrazione di aria fredda dai Balcani, ma sarà un fenomeno passeggero e già nella giornata di domenica lo zero termico risalirà a 2.800 metri.

Il quadro meteorologico non dovrebbe cambiare fino al 3 marzo - prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) - con massime per una decina di giorni tra i 15 e i 20 gradi, poi dovrebbero di nuovo farsi strada qualche perturbazione atlantica.