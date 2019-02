Bonafede, monitoriamo vicenda Thyssen

(ANSA) - TORINO, 22 FEB - Il ministro Alfonso Bonafede è stato informato ieri "per vie diplomatiche" del pronunciamento del Tribunale di Essen nei confronti di Harald Espenhahn e di Gerald Priegnitz. Lo precisa lo stesso Guardasigilli in un post su Facebook. "Sta circolando la notizia di un presunto arresto dei due manager della ThyssenKrupp condannati in Italia nel 2015 per il rogo allo stabilimento di Torino. Non è così, però possiamo dire che la sezione esecuzioni penali del Tribunale di Essen ha dichiarato ammissibile l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Torino il 29 maggio 2015. Ma non è finita, i due condannati hanno impugnato il verdetto. Continueremo a monitorare - continua Bonafede - giorno per giorno la vicenda e terremo informati tutti voi e soprattutto le famiglie".