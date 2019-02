Sassi contro tifosi Torino, 4 feriti

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - "Volevamo rubare la bandiera del Torino". Queste le parole di un tifoso, fermato dalla polizia ieri sera, che faceva parte di un gruppo di una quindicina di ultrà che ha preso a sassate un minivan con quattro tifosi del Torino dentro, alla fine della finale di Supercoppa Primavera Inter-Torino allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni (Milano). I quattro granata sono usciti dal mezzo con lesioni lievi e non hanno voluto far refertare le loro condizioni nell'immediato, riservandosi di farlo una volta rientrati a casa. Individuato uno degli aggressori, che in realtà non è interista ma appartiene alla Curva Sud del Milan. La sua posizione è ancora al vaglio degli inquirenti ma è probabile che per il ragazzo, che in commissariato ha ammesso le sue responsabilità, scatterà una denuncia per danneggiamento. Gli investigatori stanno lavorando per risalire agli altri responsabili.