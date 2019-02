Droga a Biella-Vercelli, 7 arresti

(ANSA) - TORINO, 20 FEB - Un'operazione antidroga condotta in collaborazione tra la polizia giudiziaria e la Squadra Mobile di Biella e Vercelli, ha portato allo smantellamento di una ampia attività di spaccio tra le due città, all'arresto di 7 persone, oltre a 13 indagati in stato di libertà, al sequestro di 2,3 chili di cocaina, 6 di hashish, 2,3 di marijuana, e a 120 mila euro in contanti. A coordinare l'articolata indagine, durata alcuni mesi, il procuratore di Biella Teresa Angelo Camelio.

Dal novembre 2018 con pedinamenti, appostamenti diurni e notturni, sono stati monitorati i movimenti dei malviventi partendo dal piccolo consumatore per arrivare al pusher e all'organizzazione stessa che aveva le basi tra Milano e Torino.