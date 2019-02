Marcelo vede Real,potrebbe lasciare club

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Marcelo e il Real Madrid sarebbero ai titoli di coda. Almeno, secondo la spagnola 'Cadena Cope', secondo cui il laterale brasiliano avrebbe avuto un incontro, ieri a Valdebebas, con il direttore generale del club, Josè Angel Sanchez, per manifestare il suo attuale disagio, per lo scarso rendimento in campo che gli è costato anche il posto da titolare in favore del più giovane Reguilon. Secondo quanto riportato dall'emittente, l'incontro sarebbe durato circa un'ora, al termine del quale il 31enne Marcelo, che ha il contratto con scadenza 2022, avrebbe anche ventilato la possibilità di lasciare Madrid a fine stagione, con il suo ex compagno di club, Cristiano Ronaldo, suo primo sponsor per portarlo in bianconero. Sull'argomento, lo stesso brasiliano in un'intervista a 'Esporte Interactivo' pochi giorni fa aveva glissato dicendo che "la Juventus è una grande squadra, ma ho un contratto con il Real Madrid". Marcelo è al Real Madrid dal 2007.