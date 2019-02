Ex Porta Susa venduta, si farà albergo

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - L'ex stazione ferroviaria di Porta Susa è stata ceduta, per 6 milioni e 405 mila, da FS Sistemi Urbani (gruppo FS Italiane) alla società immobiliare Vastint Hospitality Italy che ci realizzerà un nuovo hotel ed attività commerciali e di ristorazione, con 5.261 metri quadrati di diritti edificatori, di cui 1.800 già esistenti nel fabbricato di stazione.

La società Vastint Hospitality Italy ha anche acquistato, nello stesso complesso il 'Mezzanino' di proprietà del Comune, pagando 1 milione e 743 mila euro. E in precedenza ha acquistato spazi a Genova e Verona per realizzare nuovi hotel dedicati ai millennials.

Dopo l'entrata in servizio della nuova stazione di Porta Susa, nella vecchia è stato ospitato, ma solo per 10 mesi, il Mercato Metropolitano, con locali di ristorazione e negozi di prodotti alimentari tipici.