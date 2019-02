Coldiretti, rischio da 'finta primavera'

(ANSA) - TORINO, 19 FEB - Smog e siccità domineranno in Piemonte per tutta la settimana e probabilmente almeno fino all'inizio di marzo. L'alta pressione - spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - si rinforzerà nei prossimi giorni, bloccando sia le perturbazioni atlantiche sia l'aria fredda in spostamento dall'Europa orientale. La "finta primavera", con massime di 2-3 gradi superiori alle medie sta provocando il risveglio anticipato della natura - spiega la Coldiretti - creando preoccupazioni per il possibile ritorno del gelo. "Si aggrava - dice il presidente di Alessandria Mauro Bianco - il già pesante bilancio delle perdite per i cambiamenti climatici: eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ma intense che il terreno non riesce ad assorbire".

E' alta concentrazione di pm10 nelle principali aree urbane: oggi auto ferme fino ai diesel Euro 4 a Torino e in altri 11 Comuni del circondario, a Vercelli, Alessandria. Nello scorso weekend picco di 97 mcg/mc a Torino, di 103 ad Alessandria.