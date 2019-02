'Asilo che resiste', scritte su sede M5S

(ANSA) - BARI, 19 FEB - Atto vandalico la notte scorsa contro la sede del M5S di via Milizia, a Lecce, dove con vernice spray ignoti hanno imbrattato i muri esterni e la saracinesca della sede cittadina del movimenti pentastellato, lasciando la scritta in stampatello "con l'Asilo che resiste", quasi certamente per protestare contro lo sgombero dell'Asilo occupato di via Alessandria, a Torino, dagli anarchici. In mattinata è stata sporta denuncia in Questura e sul caso indaga la Digos.

L'episodio, a detta degli inquirenti, sarebbe riconducibile a gruppi anarchici. La stessa sede lo scorso novembre fu oggetto di una irruzione da parte di due sconosciuti incappucciati che entrarono nell'immobile lanciando uova piene di inchiostro mentre era in corso una riunione alla presenza di numerosi cittadini e attivisti.