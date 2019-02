Falso made in Italy,sequestrati articoli

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - La guardia di finanza ha scoperto un deposito, a San Mauro Torinese, dove sono stati sequestrati oltre 150mila articoli per hobbystica e autoriparazioni, tutti riportanti false indicazioni merceologiche e sprovvisti di certificazioni di conformità. Gran parte dei prodotti, realizzati in Cina, venivano spacciati per italiani o svizzeri.

L'operazione è iniziata qualche mese fa in occasione di un sequestro di materiale in un negozio nel quartiere di Porta Palazzo, a Torino. Due i soggetti coinvolti, entrambi di origine marocchina, gestori dell'attività che si occupava di importare i prodotti dalla Cina.

Tra la merce sequestrata anche centinaia di articoli per la casa con etichette false 'Made in France' e accessori d'abbigliamento con marchi contraffatti di note case stilistiche italiane.

I due imprenditori sono stati denunciati per frode in commercio, contraffazione marchi e ricettazione.