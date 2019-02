Champions: Griezmann, Atletico mira alto

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Se il Wanda Metropolitano ci dà motivazioni in più per arrivare in fondo? Sì, a noi e ai tifosi: c'è sempre un'atmosfera fantastica ed è ciò di cui abbiamo bisogno e che vogliamo come giocatori. Una finale qui sarebbe una festa per tutti coloro che amano l'Atlético. Il cammino sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio, e tutto il possibile per arrivarci. Poi si vedrà". All'antivigilia della sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juve, la stella dei 'colchoneros' Antoine Griezmann parla dell'attesa. "Qui c'è gente che ha già giocato in finali di Champions, Europa League e dei Mondiali - dice Griezmann -. Siamo più sicuri quando affrontiamo partite importanti, e penso che proprio in queste occasioni riusciamo a dare il meglio di noi stessi". Poi una battuta sulla scelta di restare all'Atletico. "Al momento mi considero parte fondamentale di questo progetto e ciò mi ha aiutato a decidere. So di avere un ruolo chiave qui e darò tutto per aiutare questo club ad andare lontano".