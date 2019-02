Juve: giocatori 'pronti' per Madrid

(ANSA) - TORINO, 17 FEB - "Hey ragazzi, siete pronti? Mercoledì giochiamo con l'Atletico": camicia di jeans aperta, cappellino di lana in testa, è un Paulo Dybala in versione 'rapper' quello che scende dalla propria auto e, in un video pubblicato dalla Juventus sul proprio sito, ricorda ai tifosi l'appuntamento con l'andata degli ottavi di Champions League. "Chi vorrebbe perderselo", dice un tifoso. "Ecco bravo", risponde Federico Bernardeschi. "Anche i nostri giocatori non sono affatto malandati", osserva Szczęsny rispondendo ad un ragazzino che mostra le figurine di Griezmann, Diego Costa "e Morata", ricorda un'altra tifosa. Il video alterna tifosi "pronti" a giocatori.

"Anche noi siamo pronti", sostiene Mandzukic.