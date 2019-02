Rifiuti in capannone, sequestrato da cc

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - Oltre mille tonnellate di rifiuti speciali, soprattutto plastica, ammassati sino al soffitto di un capannone industriale a Borgaro, comune alle porte di Torino, sono state trovate dai carabinieri del Noe, impegnati nelle attività per prevenire incendi e discariche abusive in collaborazione con i militari del Comando provinciale di Torino.

La struttura, di proprietà di un'azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti, è stata sequestrata: le masserizie rendevano quasi impossibile l'accesso all'area, circa 1.300 metri quadrati, e l'impianto elettrico era a contatto con i rifiuti.

L'operazione è scattata in seguito alle denunce dei cittadini, che si sono rivolti ai carabinieri insospettiti dal continuo passare di autotreni dalle parti del capannone. Le indagini continuano per individuare presunte responsabilità dei titolari dell'azienda e la provenienza dei rifiuti.