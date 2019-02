Ottantenni dopo corso Cc sventano truffe

(ANSA) - ASTI, 14 FEB - Due truffe tentate ad anziani astigiani sono state sventate dagli stessi pensionati. I truffatori si erano presentati a una signora 84enne di Montegrosso d'Asti e poi a un 88enne di Agliano Terme dicendo di essere in un caso avvocati nell'altro carabinieri incaricati di aiutare il figlio delle vittime che aveva avuto "un brutto incidente stradale".

Per fare cadere nel raggiro i pensionati, i malviventi avevano fatto ascoltare persino un audio con la richiesta di aiuto e avevano chiesto 4.000 euro in denaro per evitare guai giudiziari al figlio e per evitare che gli fosse ritirata per sempre la patente. I due anziani non solo non hanno dato denaro ai truffatori, ma hanno raccontato tutto ai carabinieri, che poche settimane prima avevano organizzato un corso di prevenzione delle truffe al quale le vittime avevano partecipato. I carabinieri della stazione di Montegrosso d'Asti hanno avviato le attività d'indagine, per identificare i responsabili del tentativo di truffa.