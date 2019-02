14% italiani senza segnale Rai, appello

(ANSA) - TORINO, 14 FEB - Un appello perché governo, enti locali e Rai mettano insieme le forze per fare calare la percentuale degli italiani che non riescono a ricevere il segnale Rai, attualmente in media il 14% (in Piemonte l'13%) è stato lanciato da Torino, a un incontro promosso dal Corecom, presso il Consiglio regionale del Piemonte.

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti ha definito la situazione "incredibile per un servizio pubblico". Roberto Serafini, direttore Servizi Broadcast e Gestione Frequenze Rai, ha sottolineato come si tratti di un problema antico e complesso legato anche al mercato delle frequenze "al quale stiamo lavorando insieme al governo che si è impegnato perchè il segnale Rai arrivi al 100% degli italiani.

Inoltre l'imminente arrivo del nuovo digitale terrestre dovrebbe aiutare".

Alessandro Ce Cillis, presidente Corecom Piemonte ha presentato una ricerca regionale che rileva come il 13% dei piemontesi non riceva il segnale con punte del 19% nei comuni montani.