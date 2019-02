Scontri Torino, obbligo firma anarchici

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Sono stati scarcerati e sottoposti all'obbligo di firma, gli undici anarchici arrestati dalla polizia sabato scorso a seguito dei disordini scoppiati in città durante il corteo contro lo sgombero dell'Asilo di via Alessandria. Lo ha deciso, questa mattina, un gip del Tribunale di Torino. Gli antagonisti, fermati in via Bava mentre cercavano di sfuggire alle forze dell'ordine, sono accusati di devastazione, porto e lancio di oggetti esplodenti, resistenza aggravata, blocco stradale.