A Venaria si girano scene di The Outfit

(ANSA) - TORINO, 13 FEB - Il centro storico di Venaria e la Reggia di Venaria si trasformano in un set cinematografico dal 29 aprile al 7 maggio per la realizzazione di alcune scene del film 'The Outfit', prodotto e distribuito da Eagle Pictures. Lo comunica il Comune di Venaria contattato direttamente dalla casa di produzione. In particolare il set viene realizzato nella centrale via Mensa, in via XX Settembre, via Battisti, piazza della Repubblica e dell'Annunziata.

Si tratta di un lungometraggio d'azione ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, prodotto da Eagle Pictures in collaborazione con la società inglese Marv Tailor Productions Ltd. Le riprese si svolgono in Inghilterra ed in Piemonte.

Dal 18 febbraio prossimo, gli addetti della produzione cinematografica sono a Venaria per contattare i cittadini e le attività produttive coinvolte.