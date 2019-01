Chiamparino,R.Margherita non sacrificato

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - La Regione Piemonte va avanti sul Parco della Salute di Torino, progetto di un nuovo polo di ricerca e cura di livello internazionale che riunirà gli attuali ospedali Sant'Anna, Regina Margherita e Molinette. Lo hanno rimarcato il governatore Sergio Chiamparino e l'assessore alla Sanità Antonio Saitta, in una conferenza stampa convocata per per "diradare il fumo strumentale" delle polemiche sui posti letto dell'ospedale infantile torinese.

"Il Regina Margherita - ha assicurato Chiamparino - non sarà sacrificato. Avremo un nuovo ospedale al passo con le più avanzate tecnologie, il che permette di ridurre i posti letto rispetto alla sommatoria dei letti attuali, perché grazie alla scienza le degenze oggi sono più brevi del passato. Ma sul Parco della Salute non molliamo, è un progetto per il futuro".

"Non siamo degli sprovveduti - ha aggiunto Saitta - oggi in Piemonte per la vetustà degli ospedali vengono gettati dalla finestra ogni anno 50 milioni, anziché investirli per curare i malati".