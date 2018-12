Torino, carnet 6 corse Gtt da 10 euro

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - L'acquisto dei titoli di viaggio diventa più semplice, a Torino, per facilitare l'uso dei mezzi pubblici della Gtt. Questo l'obiettivo delle novità deliberate dalla giunta comunale, in vigore dal 10 gennaio. Si tratta del carnet da sei biglietti, al prezzo di 10 euro, e della possibilità di acquistare sui tram la singola corsa.

Il nuovo Multicity contiene 6 biglietti City, ognuno valido 100 minuti, e sarà riconoscibile per il layout di colore azzurro con la cupola stilizzata della Cappella del Guarini. L'altra novità è invece il biglietto singolo valido per una sola corsa a bordo del mezzo sul quale è stato acquistato e che sarà disponibile su tutti i tram attraverso le emettitrici rosse, già presenti. Il costo, che attualmente era di 2,50 euro per un biglietto da 100 minuti sarà di 1,70 euro per una corsa senza cambio di mezzo.

Per semplificare le procedure, l'app To Move potrà ora leggere la validità anche dei biglietti 'chip on paper' mentre finora ciò era possibile sono per la Bip Card.