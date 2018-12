Cirque du Soleil in Italia con Corteo

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Sbarca in Italia nel 2019, con debutto al Pala Alpitour di Torino, dal 26 al 29 settembre 'Corteo', una delle produzioni più coinvolgenti del Cirque du Soleil. Il tour proseguirà dal 10 al 13 ottobre all'Unipol Arena di Bologna e dal 17 al 20 ottobre al Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Lo show è una produzione spettacolare diretta da Daniele Finzi Pasca, che ha avuto la sua première a Montreal nel 2005.

Da allora lo spettacolo si è rivelato un grande successo, visto da 8 milioni di persone in 19 Paesi di 4 continenti. I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti al Cirque Club dalle ore 15 di oggi. L'iscrizione al Cirque Club è gratuita. La messa in vendita generale parte il 20 dicembre.

'Corteo' è una processione gioiosa, una parata, una festa, con protagonista un clown che immagina il suo funerale. Un funerale che diventa una sorta di funambolica festa di carnevale.