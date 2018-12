Su auto rubata contro ponte, ricercato

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - E' fuggito l'automobilista che, alla guida di una Lancia Ypsilon risultata rubata, si è schiantato nella notte a Torino contro la spallina del ponte sulla Dora, in corso Umbria. Nello schianto sono stati abbattuti una quindicina di metri del ponte, intitolato a Carlo Emanuele III. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia, che hanno preso in consegna il veicolo per la restituzione al proprietario, e la polizia municipale. Il tecnico di turno dei vigili ha fatto erigere una protezione, per la sicurezza di chi circola sul ponte.