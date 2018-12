Pd sceglie segretari, primarie Piemonte

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Urne aperte in Piemonte per le primarie del Pd. Chiunque si riconosce nella proposta politica del partito può votare, dalle 8 alle 20, per eleggere il nuovo segretario regionale. Tre i candidati: Monica Canalis, Paolo Furia, e Mauro Marino. Sono 168 i seggi aperti in tutta la regione: l'elenco, suddiviso per provincia, è indicato sul sito del Pd Piemonte, con tutte le regole per partecipare.

In Piemonte il Pd è senza segretario dalle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, in seguito alle dimissioni di Davide Gariglio. Dei tre candidati, Marino è parlamentare e politico di lungo corso. Furia, ricercatore universitario precario di 31 anni, predica la "ricostruzione" come "contrario di rottamazione". Canalis, consigliera comunale a Torino legata al terzo settore, si autodefinisce come "la vera novità nello scontro già visto fra renziani e orlandiani".