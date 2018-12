Intrusi in casa, polizia arresta ladri

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Il sistema di sorveglianza video segnalava la presenza di alcune persone in un appartamento di Torino e l'immediato intervento della polizia ha permesso di arrestarli. Tre cittadini stranieri, due georgiani e un russo di 33, 38 e 44 anni, sono finiti in manette per tentato furto.

E' accaduto ieri poco dopo le 13 in via Duchessa Jolanda, una zona non lontana dal centro. La donna, ricevuta la segnalazione dell'intrusione sul suo smartphone, ha chiamato il 112.

Agenti della Squadra Volante hanno sorpreso i malviventi per le scale del palazzo, mentre tentavano di fuggire. Addosso avevano tutti gli arnesi necessari allo scasso. Dai successivi controlli sono risultati anche irregolari in Italia. Uno, il georgiano, aveva numerosi precedenti alle spalle.