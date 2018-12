Derby Mole alla Juve, decide rigore CR7

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - La Juventus vince il derby della Mole e allunga di nuovo in testa della classifica. Decide un rigore di Cristiano Ronaldo, al 25' della ripresa, al termine di una stracittadina combattuta e giocata alla pari dal Torino. I granata recriminano l'ingenuità del retropassaggio di Zaza, che costringe al rigore Ichazo, entrato a sostituire l'infortunato Sirigu. E recriminano per un intervento dubbio di Alex Sandro su Zaza, nel primo tempo.

Nei primi 45' meglio la squadra di Mazzarri, costretto a rinunciare a Iago Falque, infortunato, e con l'ex Zaza al fianco di Belotti, vero capitano in campo. L'occasione da gol più limpida ce l'ha Ronaldo, ma il suo tiro viene respinto da Sirigu, che poco prima aveva subito un duro colpo da Emre Can.

Il portiere non ce la fa e al suo posto entra il secondo. Nel finale Perin è bravo sul colpo di testa di Izzo, tra i migliori in campo. Il Toro entra bene anche nel secondo tempo, ma cala alla distanza. Annullato a Mandukic il raddoppio per fuorigioco di Ronaldo.