Festa ragazzi all'Auditorium Rai Torino

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - La Rai di Torino invita i ragazzi ad una festa in musica. domenica 16 dicembre all'Auditorium Rai Arturo Toscanini, insieme al Conservatorio torinese Giuseppe Verdi.

Con una scenografia natalizia, l'Orchestra e il Coro di voci bianche del Conservatorio diretti dal Maestro Giuseppe Ratti e dal Maestro Grazia Abbà, e due beniamini dei più piccoli, Lorenzo Branchetti e la Renna Pasticciona della trasmissione YoYo, propongono una selezione delle canzoni più amate dai bambini, musiche di Rai Com e un repertorio di Rai YoYo, oltre all'immancabile Jingle Bells.

Il concerto, che Rai Ragazzi ha voluto per festeggiare il legame con la città in cui vengono realizzati i programmi di Rai YoYo e Rai Gulp, è anche l'occasione per 'ascoltare' il lavoro di 7 ragazzi del Corso di Composizione del Conservatorio che hanno seguito la masterclass tenuta dal maestro arrangiatore Andrea Ravizza, nell'ambito di un progetto formativo sostenuto da Rai Ragazzi.