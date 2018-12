Sci, Fill 'acciaccato, ma ci proverò'

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - "Anche se sono un po' acciaccato, per l'ultima caduta negli Stati Uniti, cercherò di riprendermi e di dare il massimo. A casa, si vuole andare sempre forte e quello è il mio obiettivo". Peter Fill non perde l'ottimismo in vista delle gare di Coppa del Mondo della Val Gardena, in programma nel fine settimana.

Il campione di Castelrotto, di concerto con i tecnici della Nazionale, ha deciso di rinunciare alla discesa e di gareggiare soltanto nel SuperG, domani, per verificare le sue condizioni.

La caduta di Beaver Creek non ha avuto conseguenze fisiche per l'atleta italiano, ma la botta è stata brutta. "Spero di riprendermi e di poter dare il massimo - sono le parole dell'azzurro - vediamo se riesco a essere pronto".