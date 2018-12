Morandini consiglia 5 film con graffiti

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Riparte da Torino e Milano, la celebre campagna di comunicazione Zanichelli #laculturasifastrada con un invito innovativo ad andare in sala e a riscoprire il cinema d'autore. Il Dizionario dei film e delle serie televisive consiglia i suoi 5 'Imperdibili', scelti tra i migliori film italiani del 2018 (Cremonini, Garrone, Golino, Mastandrea e Moretti), e li propone in forma di graffiti urbani nelle vie di Torino e Milano. Due film sono tratti dalla nuova edizione dell'opera, appena uscita, Il Morandini 2019, pellicole scelte tra le migliori della stagione cinematografica 2018; tre sono film in sala proprio in questi giorni.

Due dei cinque film scelti, 'Santiago, Italia' di Nanni Moretti, e 'Ride' di Valerio Mastrandrea sono stati presentati all'ultimo Torino Film Festival. Gli altri tre sono 'Euforia' di Valeria Golino, 'Dogman' di Mattero Garrone e 'Sulla mia pelle' di Alessio Cremonini.