King Crimson, 3 date a luglio in Italia

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Un tour mondiale che toccherà tre continenti e "l'abbraccio" del pubblico dei maggiori festival ed arene estive. I King Crimson festeggeranno così nel 2019 il 50/o anniversario del gruppo. La leggendaria band capitanata da Robert Fripp sarà in Italia con tre date a luglio e precisamente l'8 all'Arena di Verona, il 10 alla Palazzina di Caccia Stupinigi Sonic Park a Nichelino (Torino) e il 18 all'Arena Santa Giuliana di Perugia nell'ambito di Umbria Jazz.

I concerti di tre ore serrate della band includono materiale proveniente da dodici dei loro tredici album in studio, tra cui molte canzoni dal loro capolavoro del 1969, "In The Court Of The Crimson King". La nuova line-up di otto membri suona molti pezzi storici che i Crimson non hanno mai suonato dal vivo, così come nuovi arrangiamenti di classici dei Crimson. Ci sono anche nuovi brani strumentali e nuove canzoni, così come le composizioni dei tre batteristi, Pat Mastelotto, Gavin Harrison e Jeremy Stacey, uno dei momenti salienti dei concerti.